Токаев прибыл в Москву для участия в параде Победы

Касым-Жомарт Токаев также примет участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата и торжественном приеме по случаю 75-летия Победы.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина с рабочим визитом прибыл в Москву, сообщает zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

Завтра, 24 июня, в 13.00 по времени Нур-Султана Президент Казахстана посетит военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади.

Касым-Жомарт Токаев также примет участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата и торжественном приеме по случаю 75-летия Победы.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой перед вылетом в Москву Президент прошел плановое тестирование на коронавирус. Эту процедуру он проходит регулярно в соответствии с медицинским протоколом.

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