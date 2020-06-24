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Самым мощным компьютером в мире признан японский Fugaku

Он осуществляет в 2,8 раз больше вычислительных операций в секунду чем суперкомпьютер из США Summit от IBM, который в тысячу раз быстрее, чем обычный компьютер.

Фото : Tempting.Pro24 июня 2020, 00:48

Японский суперкомпьютер Fugaku, который считается одним из мощнейших в мире, оттеснил американских и китайских производителей и работает над поисками способов лечения коронавируса, сообщает zakon.kz.

Японский Fugaku осуществляет в 2,8 раз больше вычислительных операций в секунду чем суперкомпьютер из США Summit от IBM, который в тысячу раз быстрее, чем обычный компьютер, и был лидером рейтингов последние годы, передает портал "Известия" со ссылкой на агентство Kyodo.

Япония остается небольшим игроком на рынке суперкомпьютеров. Для сравнения, на Китай в списке Top500 приходится 226 систем, на США - 114. В последний раз японская машина лидировала в рейтинге в 2011 году - тогда "золото" смогла взять K Supercomputer.

В основе Fugaku лежат около 150 тысяч процессоров на "смартфонной" архитектуре ARM. Подавляющее большинство других суперкомпьютеров из Top500 полагается на чипы Intel и AMD, изначально предназначенные для ПК.

Ожидается что в следующем году Fugaku может еще расширить свои вычислительные возможности, хотя к тому времени на сцену должен выйти еще один тяжеловес Aurora на базе процессоров Intel Sapphire Rapids-SP и графических ускорителей Intel Ponte Vecchio с потенциалом в 1 эксафлопс.


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