Дополнительные ограничения введут в ЗКО

На выходные закроют ТРЦ и рынки. С 24 июня введут ограничения движения транспорта.

В ЗКО введены дополнительные ограничительные меры, передает zakon.kz.

В связи с нестабильной ситуацией из-за коронавируса на территории области в выходные дни с 00:00 часов 27 июня до 00:00 часов 29 июня 2020 года:

1. Ограничено передвижение граждан, за исключением: – передвижения от места жительства до места работы и обратно, при наличии справки с места работы (либо служебного удостоверения);

– приобретения продуктов, лекарств и медицинских изделий в вблизи от места проживания и работы;

- выезда в медицинские организации по экстренным случаям; - выгула домашних животных вблизи от места проживания;



2. Лицам старше 65 лет ограничен выход на улицу без крайней необходимости;



3. Будет приостановлена работа:

- ТД, ТРЦ, рынков, торговых сетей, за исключением филиалов в формате «магазинов у дома»; - работа общественного транспорта; - функционирование парков, скверов, набережных, пляжей и иных мест отдыха

- фитнес-центров и других спортивных объектов;



4) Объектам общепита будет разрешено работать только на вынос и на открытом воздухе в уличном формате с количеством посадочных мест не более 30 с сохранением социального дистанцирования;



С 00:00 часов 24 июня 2020 года будет ограничено передвижение транспорта с 23.00 часов до 06.00 часов.

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