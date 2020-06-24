Интернет-магазин синтетических наркотиков заблокировали в Шымкенте 

В данном направлении работы продолжаются и проводится постоянный мониторинг интернет-ресурсов.

Департаментом экономических расследований по городу Шымкент Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в ходе проведенной работы по выявлению интернет-сайтов (магазинов), связанных с незаконным сбытом товаров и интернет-казино был установлен интернет-магазин, торговавший наркотическими средствами и психотропными веществами, сообщает zakon.kz.

По данному факту направлено ходатайство в Министерство информации и общественного развития РК, по результатам рассмотрения которого 09.06.2020 года "интернет-магазин" был заблокирован на территории РК, - сообщили в КФМ МФ РК.

Кроме того, в 2019 году Департаментом выявлены и ликвидированы 15 сайтов "интернет-казино" и 3 веб-ресурса "синтетических наркотиков".

В данном направлении работы продолжаются и проводится постоянный мониторинг интернет-ресурсов.

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