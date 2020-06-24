Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Интернет-магазин синтетических наркотиков заблокировали в Шымкенте 

В данном направлении работы продолжаются и проводится постоянный мониторинг интернет-ресурсов.

Фото : pixabay.com24 июня 2020, 09:39

Департаментом экономических расследований по городу Шымкент Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в ходе проведенной работы по выявлению интернет-сайтов (магазинов), связанных с незаконным сбытом товаров и интернет-казино был установлен интернет-магазин, торговавший наркотическими средствами и психотропными веществами, сообщает zakon.kz.

По данному факту направлено ходатайство в Министерство информации и общественного развития РК, по результатам рассмотрения которого 09.06.2020 года "интернет-магазин" был заблокирован на территории РК, - сообщили в КФМ МФ РК.

Кроме того, в 2019 году Департаментом выявлены и ликвидированы 15 сайтов "интернет-казино" и 3 веб-ресурса "синтетических наркотиков".

В данном направлении работы продолжаются и проводится постоянный мониторинг интернет-ресурсов.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты