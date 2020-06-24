Земельный налог для жильцов многоквартирных домов отменят в Казахстане

Также будут объединены налоги на имущество и землю для физических лиц без изменения элементов налога.

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании в первом чтении одобрили поправки в законодательство по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата, передает корреспондент zakon.kz.

Предлагается объединить налоги на имущество и землю для физических лиц без изменения элементов налога. Два налога будут уплачиваться единым платежом. При этом земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов предлагается отменить, - сообщил министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов.

В целях удобства для налогоплательщиков, будут перенесены сроки уплаты налога на транспорт с 31 декабря текущего года на 1 апреля следующего года.

Также предлагается внедрить инвестиционный налоговый кредит. Кредит будет предоставляться на три года по КПН и налогу на имущество. Он будет беспроцентный, но в случае не исполнения условий, будет начисляться пеня, - добавил глава МНЭ.

На переработку хлопка, производство дрожжей, кондитерских изделий, сахара из сахарной свеклы предлагается распространить норму по уменьшению исчисленной суммы НДС. Это будет стимулировать переработку сельскохозяйственной продукции и увеличит объемы производства.

Кроме того, в целях упрощения процедуры возврата НДС при экспорте, предлагается предоставление права на применение упрощенного возврата НДС для отечественных производителей в размере 50% без проверки, 50% после проверки.

В связи с нерентабельностью тарифов по социальным маршрутам и нехваткой финансирования на их субсидирование, перевозчики несут убытки. Предлагается освобождение на три года от НДС по регулярным социально значимым автомобильным перевозкам. В целях создания условий для развития транзита через морской транспорт, снижения стоимости транзита, предлагается признание железнодорожных перевозок до морского порта с перевалкой груза на водный транспорт международными, и применять к ним нулевую ставку НДС, - сказал министр.

С целью привлечения инвестиций в создание нового вида связи 5G и развитие искусственного интеллекта законопроектом предлагается снижение ставки платы за использование радиочастотного спектра в 10 раз на пять лет. При этом зарубежные интернет-компании, реализующие услуги и товары физическим лицам в электронном виде, будут обязаны платить НДС.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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