"Налог на Google" принесет Казахстану 2 млрд тенге

Этот налог не будет распространяться на казахстанских плательщиков.

Для иностранных интернет-компаний в Казахстане будет действовать "налог на Google". Такая норма содержится в одобренных в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК поправках в законодательство по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата, передает корреспондент zakon.kz.

Норма касается иностранных интернет-компаний. Она не будет распространяться на казахстанских плательщиков. Это будет способствовать тому, чтобы интернет компании вставали на учет и уплачивали НДС, - сказал министр национальной экономики Руслан Даленов.

По его словам, это соответствует международным стандартам.

Иностранные компании готовы оплачивать НДС по оказанным услугам и работам. Но у нас такая норма отсутствовала, - пояснил он.

При этом глава ведомства сообщил, сколько казахстанский бюджет получит за счет этого налога.

В виду того, что объем услуг невелик, НДС оценивается в объеме 2 млрд тенге. Если будет расти объем услуг, соответственно, увеличится объем налогов, - заключил Даленов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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