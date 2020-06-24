Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Советник Токаева прокомментировал интервью Путина о территориальных претензиях к соседним странам

Любые территориальные претензии России к Казахстану исключены, сказал он.

Фото : Facebook Olzhas Khudaibergenov24 июня 2020, 11:57

Внештатный советник Президента Казахстана по экономическим вопросам Олжас Худайбергенов прокомментировал интервью Президента России, где он сказал о "территориальных подарках русского народа". Советник считает, что любые территориальные претензии России к Казахстану исключены, передает zakon.kz.

Если посмотреть фильм полностью, то, понятно, что речь идет об Украине. Просто, видимо, была попытка не называть страну прямо, и пошла речь во множественном числе, из-за чего в других постсоветских республиках каждый подумал про свою страну. Пресс-секретарь оперативно прокомментировал, что территориальных претензий к республикам нет, собственно, это обычная практика, когда президенты неудачно высказываются, а потом пресс-секретари "переводят", устраняя ненужные смыслы. В общем, очевидно, что в фильме подразумевалась Украина, - написал Худайбергенов в Facebook.

Советник обратил внимание на то, что у Казахстана в отличие от Украины иные географические обстоятельства, которые гарантированно исключают любые территориальные претензии со стороны России. Например, в республике нет никаких стратегических объектов типа Черноморского флота.

И даже если кто-то там в России заявляет территориальные претензии, то обычно это политики-шуты, либо маргиналы, на которых нет смысла тратить время, - отметил он.

Ранее в фильме "Россия. Кремль. Путин" Владимир Путин, комментируя изменения в конституцию, заявил, что у республик СССР было право выхода из состава страны, однако процедура не была прописана в союзном договоре.

При создании Советского Союза было прописано право выхода, а поскольку не была прописана процедура, то возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель – традиционных, исторических, российских территорий, а потом решила выйти из состава? Но тогда бы выходила хотя бы, с чем пришла, и не тащила с собой подарки от русского народа, - рассуждал Путин.

На следующий день его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что Россия не имеет территориальных претензий к соседним государствам.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты