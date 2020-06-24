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Саперные группы обезвредили более 4,5 тыс. фрагментов боеприпасов в Арыси

За год из Арыси вывезено около 380 тысяч фрагментов боеприпасов, из них почти 300 тысяч – взрывоопасных.

Фото : социальные сети24 июня 2020, 12:49

Саперные группы обезвредили более 4,5 тыс. фрагментов боеприпасов в Арыси, сообщил на брифинге начальник управления тыла и вооружения ВС РК Асылбек Сатвалдинов, передает корреспондент zakon.kz.

Прошел ровно год, как на военном складе в городе Арысь произошли взрывы боеприпасов. На сегодня обстановка находится под контролем, инфраструктура практически восстановлена на 90%. Необходимо напомнить о том, что благодаря умелым и оперативным действиям военнослужащих, удалось предотвратить еще более масштабные события, — сказал Сатвалдинов.

По его словам, в течение года в Арыси проводит работу сводный отряд по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Поисковые группы, группы инженерной разведки и разминирования обследовали площадь более 300 квадратных километров посевных полей ближайших сельских округов.

Мобильной поисковой саперной группой отработано более 740 заявок местных жителей. Благодаря чему обезврежено более 4,5 тысячи фрагментов боеприпасов. Водолазы очистили более 30 км русла реки Арыс. Площадь территории, где произошли взрывы, составляет более 500 гектаров. Проведена поверхностная очистка на участке местности общей площадью более 133 гектаров, — сообщил начальник управления тыла.

Он добавил, что для ведения воздушной разведки и мониторинга территории складов прилегающей местности, использовались беспилотные летательные аппараты и квадракоптеры.

Саперами собрано более двух тысяч тонн фрагментов боеприпасов. Невзрывоопасные фрагменты сортируют на открытой площадке, чтобы не допустить наличия взрывоопасных предметов. За год из Арыси вывезено около 380 тысяч фрагментов боеприпасов, из них почти 300 тысяч – взрывоопасных. Для перевозки выполнено более пяти тысяч автомобильных рейсов с сопровождением воинских караулов. Основные работы по уничтожению взрывоопасных фрагментов проводятся на полигоне "Бастарма" за 50 километров от города Арысь, — отметил Сатвалдинов.

Год назад, 24 июня в воинской части в Арыси начали взрываться боеприпасы. Серия взрывов длилась больше суток, население эвакуировали. В результате ЧС погибли три человека: два военнослужащих и местный житель. 11 октября во время плановых работ по уничтожению собранных фрагментов боеприпасов на полигоне близ Арыси погиб начальник инженерной службы войсковой части.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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