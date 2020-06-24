В Алматы девушка выпала с 15 этажа

По сообщениям некоторых очевидцев, это был суицид.

В Алматы с 15-го этажа выпала девушка, передает zakon.kz.

Инцидент произошел в ЖК "Оркендеу", расположенном на пересечении улиц Гагарина - Мынбаева. Пострадавшая разбилась насмерть.

По сообщениям некоторых очевидцев, это был суицид.

На месте работают сотрудники полиции.

За комментариями по инциденту мы обратились в ДП города.

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