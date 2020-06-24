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Понижение температуры до 2 градусов ожидается в Казахстане

Прогноз погоды на 25-27 июня.

Фото : pixabay.com24 июня 2020, 13:02

На большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, передает zakon.kz.

Северный циклон с районов Новой Земли обусловит дожди, местами сильные на северо-западе, севере, затем в центре и юго-востоке республики. 26 июня в тыл циклону сместится холодный Северо-Западный антициклон, с которым ожидается понижение температуры воздуха, ночью в северной половине республики до 2-7, местами 10 тепла, днем до 12-17, местами 20 тепла, - сообщили в РГП "Казгидромет".

Также местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, возможно выпадение града.


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