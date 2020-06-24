В поликлиниках Алматы не предоставляется часть услуг
Приостановлена плановая госпитализация и профилактическая работа организаций ПМСП.
Фото : gorodfinansov.ru24 июня 2020, 13:47
В Алматы приостановлена плановая и профилактическая работа организаций первичной медико-санитарной помощи, передает zakon.kz.
Соответствующий приказ вышел от Министерства здравоохранения РК, сообщили в УОЗ Алматы.
Приостановлена плановая госпитализация и профилактическая работа организаций ПМСП (обращения с профилактической целью, скрининг (профосмотр), плановая стоматологическая помощь, медицинская реабилитация (3 этап), услуги по охране здоровья обучающихся (школьная медицина), мероприятия по здоровому образу жизни, платные медосмотры, медикосоциальная поддержка, психологическая помощь, оформление документов на медико-социальную экспертизу), - сообщили в управлении.
Срок длительности приостановки будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5029099-5fbb74199d4bbbbc9fc8e4fdf5960439
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...