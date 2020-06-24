Заболевшие Covid-19 казахстанцы рассказывают о симптомах болезни и как лечатся

Главная мишень для вируса - это ваши легкие.

Заболевшие коронавирусной инфекцией казахстанцы рассказывают в соцсетях о том, что они испытали при этом и как лечатся, сообщает zakon.kz.

Мы уже живем в новой реальности, где люди заражены

"Друзья, к большому сожалению, корона не обошла меня стороной и сейчас я получаю лечение в стационаре, - пишет Зауреш Балкенова-на своей странице в Facebook (здесь и далее стилистика авторов сохранена - ред.). - Как все начиналось?

Вначале появилось першение в горле, боли усиливались, несмотря на постоянное полоскание. Подумала, что проснулся мой хронический тонзиллит, который не любит резкую смену погоды. Затем голова становилась тяжелой, пошла ломота в мышцах, и так все болело, что даже к коже притронуться было больно. Начала скакать температура, то вроде повышается, опять опускается, знобило.

Один умный человек настоял сделать снимок КТ, который показал начавшиеся изменения в легком, пневмонию с признаками вирусной этиологии. И вот уже я оказалась на больничной койке. Поэтому даже на начальных стадиях недомогания и, казалось бы, бессимптомном носительстве лучше сделать КТ для подстраховки.

Главная мишень для вируса - это ваши легкие. Как понимаю, другие органы его практически не интересуют. КТ также важно, как сдача самого ПЦР-теста. Кстати, в больницах много пациентов просто с пневмонией, без ковида, что для меня странно.

Второе - возникает ощущение паники, страха неопределенности, но тут нужно суметь успокоить себя и прислушаться к своему организму, особенно дыханию. Если вы дышите полной грудью, значит пока ситуация под контролем и вирус далеко не пошел. Пришлось проходить разные курсы лечения, но скажу сразу, противоковидная терапия - одна из тяжелых. Мощная доза антибиотика, плюс противовирусная алувия превращают тебя в безвольное создание, тошнота невероятная после каждого приема, головные боли, расстройство стула. Но при мысли, что альтернативного лечения в мире еще не придумано, и это есть шанс к выздоровлению, быстро очухиваешься.

Что касается больниц, да они реально работают на грани своих ресурсных мощностей, скрыть это тяжело при таком потоке больных. Быстро разворачиваются дополнительные койки, возможно, в неприспособленных для этого стационарах. Если делать выбор между жизнью человека и евроремонтом, то сегодня важно только спасти больных, оказав необходимую медпомощь.

Отдельные слова моей безграничной благодарности в адрес медиков. Они ведут действительно отчаянную борьбу, прямо как на фронте, превозмогая свою усталость, недомогание, хронический недосып, не говоря о дикой моральной усталости. При этом им удается улыбаться, подбадривать психически подавленных пациентов, следить за состоянием каждого, чистотой в стационаре, дезинфекцией. Думаю, такую работу выбирают люди, отчаянно преданные своей профессии.

Что нам теперь делать? Мы уже живем в новой реальности, где люди заражены. Не поддаваться панике и не сеять ее попусту, психосоматика тут срабатывает на раз-два. Чутко следить за своим состоянием, получать назначения врача, и помогать друг другу. Настал тот самый момент истины, где біз біргеміз. Не болейте, мои дорогие, а тем, кто уже с короной, побыстрее от нее избавиться".

Из-за паники антибиотики начали пропадать в аптеках

"Все просят написать чем лечусь, - пишет Данара Бекказинова также в Facebook.

1. Антибиотики. Назначение врача. Чтобы не присоединилась бактериальная инфекция.

2. Противовирусные. Их эффективность не доказана, но с другой стороны и не опровергнута))

3. Витамины. В первую очередь Витамин С - ударную дозу, 2000 мг. Желательно поливитамины. Рекомендуют витамин Д, магний, цинк.

4. Обильное питье. В идеале ионизированная щелочная вода (нужен ионизатор)- щелочная реакция, хорошая усвояемость (структурированная), разжижение крови и мощные антиоксидантные свойства. Я пью 3 уровень. При отсутствии вода с лимоном. Желательно горячее питье.

5. При кашле - отхаркивающие.

6. Температуру лучше не сбивать до 38 градусов. Температура убивает вирусы.

7. Рекомендуются препараты йода. У меня Бальзам Возрождение - противовирусное, противовоспалительное действие, профилактика цитокинового шторма. Спасибо Нано-йод Бальзам Возрождение.

8. По последним данным применение иммуномодуляторов противопоказано - утяжеляет течение.

9. Много и сладко спать. Во сне вырабатывается мелатонин, который поможет справиться с болезнью. При пневмонии спать на животе. Это важно!

10. Проветривание помещения.

11. Дыхательная гимнастика. Я делаю по Стрельниковой. Шарики надувайте.

12. Питание. Аппетита нет. Легкие "любят" жирное. Кушайте домашнюю сметану, масло, молоко. Жирный бульон на красном мясе. Должен быть хороший уровень гемоглобина, чтобы организм эффективнее боролся. Сегодня добавлю барсучий жир. Но думаю куйрук май, сурчиный и т.д. тоже пойдет.

13. Греть грудную клетку. На солнце, водочные обертывания, теплый пол, мне даже фен посоветовали.

14. Дышать парами водки (не спирта - сожжете). Намочите водкой марлечку и вложите в маску. 2 раза по 30 минут. Если находитесь в стационаре, то после этого оденьте маску на время - слизистая беззащитна и восприимчива к инфекции.

15. Полощите горло фурацилином или содовым раствором. В моем случае мертвой водой (ионизатор).

16. Эфирные масла. Эвкалиптовое масло или вьетнамскую звездочку чуть-чуть добавьте в чай. Сразу легкие открываются. Вчера меня эта процедура привела в чувство.

17. Имбирь-лимон-мед, в разных вариациях.

18. Сейчас пошла информация о применении дексаметазона. Большая просьба не делайте этого, это стероидный гормон, предназначен для тяжелых случаев.

19. Старайтесь по возможности двигаться, чтобы не было застоя в легких.

20. Самое главное! Позитивный настрой и желание быть здоровым!



Просьба населению не паниковать. Из-за паники антибиотики начали пропадать в аптеках. Вспомните ситуацию с имбирем в марте-апреле))

Просьба не воспринимать мой пост, как руководство к действию. Это не протокол, а мой опыт. Не более!".

У всех проходит по-разному

"Добрый день. Сегодня у меня вышел положительный тест. Заболел этим вирусом. Ощущения не из приятных. Буду лечиться и самоизолироваться, - делится на своей странице в Facebook Ерлан Аукенов. - Еще каких-то три, четыре дня назад спрашивал по телефону ощущения у тех, кто через это прошел. А сегодня ответы знаю по себе.

Здесь важно знать, что у всех проходит по-разному. У меня сегодня особенно это почувствовалось - как-будто вагоны двое суток разгружал или картошку несколько гектаров садил. Кто пробовал, тот поймет. Речь, конечно, о спазме мышц.

Пару дней назад еще ходил и сомневался, пока сегодня не вышел результат тестов. От кого, не знаю, да и не суть, даже принятые по максимуму меры не помогли, а лишь отсрочили этот момент.

Работать буду продолжать удаленно. Zoom уже как рабочий кабинет стал. Три месяца работы онлайн подготовили меня к этому. Да и воспитан так. Труд не только украшает человека, но и позволяет держать себя в тонусе.

П.с. Теперь важно пройти это и главное - беречь себя и близких! ✊️????

Всем, кто не избежал этой участи, желаю скорейшего выздоровления".

Подготовила Торгын Нурсеитова

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