Как бороться с коронавирусом дома?

Большинство людей переносят инфекцию в легкой форме.

В настоящее время все больше людей переносят коронавирус дома. Хорошая новость в том, что большинство пациентов (до 80%) переносят инфекцию в легкой форме, не требуют госпитализации в инфекционный стационар и проходят лечение в домашних условиях, сообщает zakon.kz.

Однако COVID-19 имеет свои особенности, на которые необходимо обращать внимание при лечении на дому, чтобы не пропустить ухудшения состояния.

Рекомендации по лечению дала руководитель Центра укрепления общественного здоровья Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Жазира Ембердиева.

Если у вас проявились первые признаки коронавирусной инфекции, то нужно не паниковать, оставаться дома, предупредить руководство, изолироваться от других членов семьи, позвонить в поликлинику по месту жительства или Call-центр на 1406. Также сообщить участковому врачу о наличии у вас симптомов коронавирусной инфекции, - сказала Жазира Ембердиева.

Наиболее частыми признаками являются: общая слабость, першение в горле, сухой кашель, потеря обоняния, вкуса, повышение температуры до 38-39 и выше с ознобом, сильная головная боль, боль в мышцах. Иногда может сопровождаться расстройством пищеварения – рвотой и диареей. Появление дискомфорта в грудной клетке или затруднения дыхания с нарастающей одышкой является характерным проявлением коронавирусной инфекции, которое начинается на 4-8 день болезни. При нарастании симптомов инфекции необходимо немедленно вызывать участкового врача и позвонить в скорую неотложную помощь.

Продолжительность симптомов вируса значительно дольше, чем привычной простуды или гриппа (от 10-14 дней при легком течении болезни до нескольких недель в тяжелых ситуациях). При ОРВИ, гриппе – до 5-7 дней в среднем течение заболевания.

Чтобы подтвердить или опровергнуть ваши подозрения на коронавирусную инфекцию, следует обратиться к участковому врачу. Доктор оценит симптомы и, если необходимо, назначит обследование на COVID-19 — мазок из носа и зева, чтобы выявить частицы вируса на слизистой методом ПЦР. Понятно, что чем более выражены симптомы, тем чаще бывает положительным тест, - сказала она.

Изолироваться можно дома или в лечебном учреждении. Место для изоляции определяет врач. Решение врачом поликлиники принимается на основании клинической картины — если вам субъективно становится хуже, трудно дышать, есть боль в грудной клетке, вы не можете встать с постели и нарастает слабость, то лечиться вам лучше в больнице.

Коронавирусная инфекция в амбулаторных условиях требует исключительно поддерживающей терапии. Это значит, что пока нет доказанных медикаментов, которые воздействуют на сам вирус. Поэтому, как и при любой ОРВИ, при COVID-19 самое важное – это помочь организму справиться с болезнью самостоятельно. Обильное питье жидкости – вода, чай, морсы, снижение высокой температуры (более 38,5 ℃), изолироваться в отдельной комнате.

При согласовании с врачом можно принимать:

1. Парацетамол, аспирин, нимесулид табл.- для снижения температуры;

2. Ингавирин по 90 мг 1 капсула в день – 5 дней или

3. Тамифлю по 75 мг 2 раза в день 5 дней;

4. АЦЦ по 600мг 2 раза в день 5 дней;

5. Полоскание горла раствором фурацилина 4-5 раз в день;

Если есть сопутствующие хронические заболевания, то продолжить базисную терапию по поводу данных заболеваний.

Симптомы коронавирусной инфекции могут длиться в 2 раза дольше, чем при других ОРВИ.

Пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию отмечают, что очень непросто заставить себя есть, чтобы получать энергию, когда ты не чувствуешь запаха и вкуса пищи. В результате при ухудшении состояния они поступили в больницу обезвоженными и обессиленными, что не ускорило их выздоровление. Поэтому нужно дома усиленно питаться в приоритете легко усваиваемая калорийная еда, вроде каш, кисломолочных продуктов, рыбы, фруктов и овощей. Ограничить физическую активность, важен хороший длительный сон, качественное питание, - сказала Ембердиева.

Если у вас затруднение дыхания, то рекомендуется больше времени проводить на животе, подложив валики под грудную клетку и таз, чтобы содержимое брюшной полости не оказывало давление на диафрагму и не мешало насыщению воздухом и кровью легких. Это поможет вам облегчить дыхание и снизить боль в грудной клетке.

Если вы лечитесь дома, то вы находитесь на контроле территориальной поликлиники по месту прикрепления. С вами ежедневно будет связываться участковый врач или медсестра. Они наблюдают за вашим состоянием, следят за температурой, общим самочувствием, дают подробные рекомендации.

Если же из-за одышки вам стало трудно выполнять обычную домашнюю работу (например, готовить еду) или же вы не можете говорить предложениями и выполнять элементарные гигиенические процедуры, то необходимо немедленно звонить лечащему врачу поликлиники или скорую медицинскую помощь.

Таким образом, лечение COVID-19 на дому возможно. Пить больше жидкости, не забывать есть, измерять температуру тела два раза в день, частоту пульса, дыхания, артериальное давление, частоту мочеиспусканий. Постоянно держать связь с врачом поликлиники. При ухудшении состояния и нарастания симптомов одышки и затруднения дыхания – вызывать скорую помощь для госпитализации в стационар, - подытожила она.

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