Пловец схватил акулу голыми руками и раскрыл ее пасть

Очевидцы сняли произошедшее на камеры.

Мужчина шокировал отдыхающих на пляже в американском штате Дэлавер. Он схватил акулу голыми руками и держал ее. Об этом пишет LAD Bible, передает zakon.kz.

Люди, ставшие свидетелями этой странной встречи, не знали, что и предполагать. Они сняли произошедшее на камеры телефонов.

На кадрах видно, как пловец держал пасть акулы открытой не менее пяти секунд. Некоторые из пользователей Сети успели осудить мужчину за подобное поведение.

Однако, как выяснилось позже, мужчина имеет профессиональную подготовку. Он просто пытался вытащить крючок из пасти акулы.

Неизвестно, была ли эта акула жертвой рыболова. Ловля хищников запрещена законом в штате, любой кто ее поймает, должен немедленно ее выпустить.

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