Названы причины отсутствия парацетамола и градусников в аптеках Алматы

Ажиотажный спрос привел к перебоям поставок.

В Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы прокомментировали отсутствие парацетамола, ацикловира и других препаратов в аптеках Алматы, сообщает zakon.kz.

По информации ведомства, в связи со снятием чрезвычайного положения в настоящее время в Алматы наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и в частности коронавирусной инфекции. В этой ситуации соответственно возрос спрос на наиболее часто используемые лекарственные средства и медизделия, в частности на термометры.

При этом многие граждане, следуя неофициальным источникам в социальных сетях и советам своих знакомых начали закупать лекарственные средства и заниматься самолечением. Ажиотажный спрос, приобретение лекарств на запас привел к перебоям в наличии тех или иных препаратов. Однако мониторинг, проведенный по оптовым компаниям и в аптеках города показал, что имеется достаточное количество лекарственных препаратов. Так, на сегодня на складах и аптеках города имеется Парацетамол 0,5 №10 в количестве 24 370 уп., кроме того фармкомпаниями "Инкар" и "Медсервис плюс" завезено 450 000 уп., которые находятся на таможенной очистке. Кроме того, имеется достаточное количество парацетамолосодержащих препаратов, такие как Панадол, Эффералган, Фервекс, Колдрекс, День/Ночь и другие, - отметили в департаменте.

Аналоги противовирусного лекарственного средства Ацикловир, такие как препараты Ингавирин, Тамифлю, Кагоцел в достаточном количестве. На сертификации находится препарат Ингавирин 90 в количестве 68 480 упаковок, который поступит в реализацию в начале июля этого года.

По градусникам - оптовыми фармацевтическими компаниями ведутся переговоры о скорейшей поставке данного медизделия в Казахстан. Сложность заключается в том, что производимая продукция пользуется большим спросом в странах изготовителя (Россия, Китай) и импорт в другие страны осуществляется в ограниченном количестве, - добавили эксперты.

Также в департаменте призвали алматинцев не заниматься самолечением, особенно антибиотиками в профилактических целях, это может привести к негативным последствиям, как появления осложнения и привыкания, просим не верить фейковым новостям в социальных сетях.

С профилактической целью необходимо больше употреблять растительную пищу богатую натуральными витаминами, сейчас ее в достаточном количестве. В аптечные организации через фармацевтическую Ассоциацию и непосредственно напрямую настоятельно рекомендуем ограничить количество отпускаемых лекарственных средств безрецептурного списка, - добавили в организации.

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