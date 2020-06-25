В Алматы насмерть сбили женщину

Женщина перебегала дорогу в неположенном месте.

В Алматы произошло ДТП со смертельным исходом, передает корреспондент zakon.kz.

Женщина перебегала дорогу в неположенном месте - трагедия произошла прямо над подземным пешеходным переходом. Автомобиль Hyundai Accent, двигаясь по Саина в северном направлении, недоезжая улицы Толе Би, допустил наезд на женщину, 1954 г.р. От удара ее отбросило в сторону и от полученных травм она скончалась на месте.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции и криминалист.

Сейчас движение очень затруднено, потому что весь поток движется в один ряд - место происшествие оцеплено.

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