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В Мангистау возвращают ограничительные меры и блокпосты

Новые ограничительные меры в Мангистауской области действуют до 13 июля.

Фото : акимат Мангистауской области25 июня 2020, 07:40

В Жанаозене и Каракие введен карантинный режим и ряд ограничительных мер, сообщает zakon.kz.

В соответствии с решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, на территории Жанаозена и Каракинского района, с учетом текущей эпидемической ситуации с 00:00 часов 25 июня 2020 года по 07:00 часов 13 июля 2020 года будут введен карантинный режим и ряд ограничительных мер, - говорится в сообщении акимата Мангистауской области.

В том числе, в селах Рахат, Тенге, Кызылсай, Сенек, Бостан, Куланды, Болашак будет введен карантинный режим.

Блок-посты будут установлены на дорогах между городом Жанаозен, Каракиянским районом и Актау.


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