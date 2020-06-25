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Казахстанско-китайскую границу закроют 25 июня

Пропуск лиц и грузовых авто возобновится 26 июня.

Фото : inbusiness.kz25 июня 2020, 09:02

На постах казахстанско-китайской границы будет временно приостановлена работа 25 июня, сообщает zakon.kz.

Закрытие пропускных пунктов инициировано китайской стороной в связи с празднованием Дня риса в Китайской Народной Республике, - сообщили в КНБ РК.

Пропуск лиц и грузовых авто возобновится 26 июня.


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