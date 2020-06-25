Названы места, где высок риск заразиться коронавирусом

ВОЗ рекомендовала носить маски во всех случаях, когда приходится контактировать с людьми.

Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский, опираясь на данные научных исследовний, назвал места и условия, при которых высок риск заражения коронавирусом, передает zakon.kz.

По словам специалиста, исследования показывают, что большинство людей заражающихся вирусом, не передают его, а вспышки происходят из-за небольшого количества людей, так называемых супер-распространителей, которые попадают в очень удобные для распространения COVID-19 условия.

В Китае провели исследование 318 вспышек и во всех случаях, кроме одного, передача вируса произошла во внутренних помещениях, а не за их пределами. Есть огромное исследование, база, анализирующая события, где коронавирусом заражено в конкретном очаге не менее 5 человек. Было проанализировано 1100 таких вспышек. И 97% всех вспышек произошли внутри помещений. То есть, большинство случаев инфицирования происходит там, где люди находили вместе в помещении в течение продолжительного времени. Понятно, что это дома престарелых, тюрьмы, круизные лайнеры, казармы, общежития, места, где происходят религиозные обряды, где собирается огромное количество людей, - сказал Комаровский.

Доктор напомнил, что ВОЗ изменила рекомендации к ношению масок. Ранее было рекомендовано носить маски только больным, зараженным коронавирусом людям, но теперь ВОЗ поменяла позицию.

ВОЗ говорит, что пациенты без симптомов в малой степени распространяют вирус, но все-таки могут это делать, поэтому маски должны носить все там, где невозможно социальное дистанцирование. Если вы не можете держаться от других людей на расстоянии менее 1,5 метров, вы обязаны носить маску, даже если вы абсолютно здоровы, - пояснил рекомендации ВОЗ Комаровский.

Кроме того, ученые делают порой взаимоисключающие выводы о том, можно ли заразиться коронавирусом во время купания в море, озере, реке и других открытых водоемах. Объясняя этот казус, Комаровский отметил, что на сегодня не было доказано ни передача вируса через воду, ни возможность сколько-нибудь значимого появления коронавируса в морской среде.

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