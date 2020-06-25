Токаев ответил на мнение о том, что правительство отпустило ситуацию с коронавирусом

Согласно текущей статистике, число зараженных вирусом в стране достигло около 20 тысяч человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал эксклюзивное интервью изданию "Ана тілі", передает zakon.kz.

Глава государства прокомментировал мнение о том, что правительство перестало контролировать распространение эпидемии, поэтому в больницах не хватает мест, а также о том, что страна проигрывает в битве с эпидемией.

Считаю неверными эти рассуждения. Как вы знаете, в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте оперативно построены три инфекционных больницы. Клиники в других регионах были оснащены необходимым оборудованием. Наши врачи обладают необходимыми знаниями для лечения больных. Сегодня медики самоотверженно днем и ночью борются с пандемией. Со своей стороны государство выделило необходимые средства, - сказал он.

Токаев также отметил, что и те, кто находится у власти, - это такие же люди.

Ответственным лицам в силу их должностных обязанностей необходимо встречаться с гражданами, поэтому они выезжают в командировки по стране, и они могут заразиться. Действительно, они болеют и проходят необходимое лечение. Заболели около 15 человек из числа руководителей различных органов власти, - сообщил Президент Казахстана.

Согласно текущей статистике, число зараженных вирусом в стране достигло около 20 тысяч человек. Большинство из них – обычные граждане.

Глава государства подчеркнул, что вопрос не в том, каким путем кто заразился. По его словам, необходимо создать условия для того, чтобы граждане скорее выздоровели и не получили осложнений.

Нельзя делить заболевших на чиновников и простых людей. Как говорится, "все мы на одной лодке". Все мы находимся в одной стране, дышим одним воздухом, живем одними проблемами, поэтому никто не сможет полностью защититься от этого заболевания. Мы находимся на одной планете, поэтому нельзя сидеть сложа руки, думая, что болезнь из других стран не придет к нам. Пандемия не признает границ. Только заботясь о себе и своих близких, мы сможем защититься от болезни, - подчеркнул он.

В связи с этим Касым-Жомарт Токаев призвал жителей строго соблюдать режим карантина, внимательно относиться к санитарно-гигиеническим требованиям.

Это проходящее явление, временные трудности. Особое внимание мы должны уделить вопросу о том, как мы будем развиваться, что будем делать после завершения пандемии и экономического кризиса, - сказал он.

Президент Казахстана также отметил, что пандемия коронавируса изменила привычный уклад жизни не только наших соотечественников, но и всего человечества.

Мы стали свидетелями того, что перед тяжелой болезнью оказались беспомощными даже самые развитые государства. В крайне сложной ситуации оказались ведущие европейские страны, Соединенные Штаты, азиатские гиганты – Китай, Япония, Южная Корея и многие другие, - сказал Токаев.

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