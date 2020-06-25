Ситуация с коронавирусом в Алматы напряженная, но управляемая - Надыров

Только с начала июня в инфекционные стационары поступило 2132 пациента.

Ситуация, связанная с КВИ в Алматы напряженная, но управляемая. Так сказал глава УОЗ города Камалжан Надыров, передает zakon.kz.

Только за прошедшую неделю увеличилось количество госпитализаций и вызовов на службу скорой помощи почти в два раза. Мы отмечаем, что наиболее часто заражаются лица молодого возраста, в возрасте 20-29 лет. На их долю приходится 35% зараженных, лица старше 60 лет заражаются в четыре раза реже - в 9% случаев, - сказал он на брифинге в СЦК.

Сейчас идет увеличение пациентов с тяжелым и крайне тяжелым течением. Это обусловлено ростом пациентов с сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет, АГ, ИБС и другие. Так же четко прослеживается связь между тяжестью заболевания и возрастом пациентов. Среди тяжелых и крайне тяжелых пациентов более 80% составляют лица старше 60 лет.

Сегодня на аппаратах ИВЛ в Алматы находятся – 11 пациентов, на неинвазивной искусственной вентиляции легких - 15.

Всего для борьбы с коронавирусом по городу задействовано 14 медицинских организаций - это 10 инфекционных стационаров, с общей коечной мощностью 2050 коек (Городская клиническая больница №1, Городская клиническая инфекционная больница, Детская городская клиническая инфекционная больница, Центральная городская клиническая больница, Национальный научный центр фтизиопульмонологии МЗ РК, Модульный госпиталь, ММЦ 1, Центр фтизиопульмонологии, Госпиталь КНБ, Госпиталь министерства обороны и АО ЖД Больница), 3 провизорных центра на базе Городской клинической больница №1 БСМП и Госпиталя МВД), с общей коечной мощностью 909 коек и две карантинные организации рассчитанных на 429 мест.

Только с начала июня в инфекционные стационары поступило 2132 пациента, выписано 646 человек, переведено на амбулаторное лечение 494 человек. Ежедневно в инфекционные стационары госпитализируются более 100 пациентов. Клиники работают с колоссальной нагрузкой. Загруженность инфекционных стационаров составляет порядка 85%, - сказал Надыров.

Он отметил, что была проведена инспекция свободных зданий на возможность открытия там стационаров.

К сожалению, далеко не все помещения подходят по требования инфекционной безопасности. Мы поставили перед собой задачу как минимум вдвое увеличить коечную мощность инфекционных и провизорных стационаров и довести численность до 4000 коек. Для сведения, изначальное количество инфекционных коек в городе составляло не более 500 коек в 2-х стационарах, уже сейчас эта цифра увеличена в четыре раза и составляет порядка 2000 коек. Это беспрецедентная работа, которая проведена акиматом города. Увеличение коек будет достигнуто за счет открытия новых стационаров путем перепрофилизации других клиник, а также за счет открытия стационаров на базе спортивных сооружений – Halyk Arena и Almaty Arena, - сказал спикер.

Эти комплексы максимально подходят по требованиям инфекционной безопасности. Там есть секционное деление внутренней территории, что позволяет продумать поточность чистых и грязных зон, есть раздельная приточно-вытяжная система вентиляции, поверхности помещений могут быть обрабатываемы специальными дезинфицирующими растворами. Еще одним важным преимуществом является то, что там одновременно можно разместить до 500 и более пациентов.

На сегодняшний день всего в инфекционных стационарах задействовано 236 врачей, 610 среднего медицинского персонала, 393 младшего медицинского персонала. В провизорных стационарах работают - 86 врачей, 216 среднего медицинского персонала, 158 младшего медицинского персонала.

Итого, на непосредственное лечение пациентов с КВИ, только на стационарном уровне в городе Алматы работают порядка 1700 человек. Это настоящие патриоты и герои нашего времени, которые находятся на передовой, работают с колоссальной нагрузкой и месяцами не видят свои семьи. Есть среди них и те, кто уже переболел и снова вернулся в строй, - сказал глава УОЗ Алматы.

Коснулся он и возможной второй волны пандемии.

Для обеспечения готовности к возможной новой волне заражения нами сформированы дополнительные бригады врачей, среднего и младшего персонала. Проводится работа по вовлечению волонтеров, врачей-резидентов. Благодаря поддержке Минздрава ведущими специалистами нашей страны регулярно проводятся онлайн курсы повышения квалификации, посвященные вопросам инфекционной безопасности и изучению новых клинических протоколов диагностики, и лечению. Тут важно отметить то, что наши врачи руководствуются самыми актуальными и современными методами лечения КВИ, - заключил Надыров.

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