Токаев: Самое главное – незыблемость нашей границы

Казахстан обязан позаботиться о своих национальных интересах.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказал мнение о позиции Казахстана на глобальной арене. Об этом он рассказал в интервью "Ана тiлi", передает zakon.kz.

По его мнению, незыблемая глобализация под воздействием пандемии сдала свои позиции в пользу самоизоляции и самовыживания государств. Появился повышенный спрос на национализм в международных отношениях.

Эту тенденцию я предсказал в 2008 год, но мой вывод не был поддержан политиками и учеными. Даже вакцина против коронавируса разрабатывается вне международного сотрудничества по принципу "каждый сам за себя". В условиях пандемии слабее звучит голос ООН как безальтернативной, уникальной международной организацией. Нагнетается конфронтация между крупными державами, обостряются региональные конфликты. Для Казахстана, как регионального государства, это неблагоприятная тенденция, - рассказал он.

От санкционных войн и политического противостояния экономика Казахстана несет убытки.

Наша страна неизменно демонстрировала свое миролюбие и готовность внести конструктивный вклад в глобальную и региональную безопасность. Елбасы известен во всем мире как лидер антиядерного движения, твердый сторонник всеобщего разоружения. За годы Независимости многое было сделано для ее укрепления. Самое главное – незыблемость нашей государственной границы. Юридическое оформление, делимитация границы Казахстана с Россией, Китаем, государствами Центральной Азии имеет поистине историческое значение. Мы видим, к каким страшным, непоправимым последствиям приводит отсутствие соглашений по границе, - отметил Токаев.

По словам главы государства, у Казахстана всегда было свое понимание безопасного мира, свой самобытный стиль в международной дипломатии.

Наш Первый Президент сделал ставку на многовекторную, сбалансированную внешнюю политику с упором на стратегическое партнерство, сотрудничество с Россией и региональную интеграцию. Это был правильный выбор. Но ситуация в мире не стоит на месте, меняются геополитические устремления ведущих держав. В этих условиях Казахстан обязан позаботиться о своих национальных интересах. Именно поэтому на саммите ЕАЭС 19 мая я заявил, что интеграция будет поддерживаться нами до того момента, пока она не наносит ущерба суверенитету Казахстана, - рассказал Касым-Жомарт Токаев.

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