Нурымбетов: Справки об отсутствии коронавируса работодатели просить не должны

Следует перейти 100% на удаленную работу там, где это возможно.

Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос, имеют ли право работодатели требовать справку об отсутствии коронавируса у своих работников, передает корреспондент zakon.kz.

Ситуация с коронавирусом действительно очень сложная. Я просил бы всех с пониманием к этому относиться. Что касается вопроса, да, мы все читаем, что работодатели просят, требуют, чтобы работники приносили справки об отсутствии коронавируса, результаты тестирования, которые сейчас в основном платные. Но если исходить из вопроса конкретно, то в соответствии с трудовым законодательством обязанность работника за свой счет проходить медицинские осмотры не предусмотрена. Есть обязательный медосмотр, связанный с производственной деятельностью, это предсменный медосмотр и так далее, который должен производиться за счет работодателя. Но в данном случае это немного другой случай, - сказал Нурымбетов.

При этом он отметил, что работодатели просят приносить такие справки, исходя из общей ответственности за профриски, куда входят и риски "повреждения здоровья".

Нужно понимать, что в соответствии с Трудовым кодексом работодатель несет ответственность за профилактику профессиональных рисков, к которым относятся и риски повреждения здоровья своего трудового коллектива, поэтому, наверное, работодатели вынуждены требовать каких-то справок, чтобы обезопасить от заражения трудовой коллектив. Поэтому требования, тем более платность или не платность, не устанавливают работодатели сами, - указал глава ведомства.

В связи с этим он рекомендовал там, где это возможно, 100% перевести работу в удаленный формат, а там, где удаленка невозможна – максимально соблюдать саннормы.

Поэтому в этом отношении могут быть следующие рекомендации: мы хотели бы рекомендовать всем предприятиям, где офисные работы – нужно максимально практически 100% переходить на удаленную работу, на дистанционный формат, благо все нормы прописаны, Трудовой кодекс это позволяет и при ЧП опыт практически все наработали. Или же переходить на неполный режим рабочего времени. А те предприятия или организацию, где удаленная работа невозможна, то, конечно же, нужно максимально применять все меры безопасности, начиная от измерения температуры, соблюдения социальной дистанции, дезинфицирующих мер, чтобы обезопасить трудовой коллектив, - заключил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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