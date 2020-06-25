Запас лекарств уменьшается - акимат Актюбинской области

На следующей неделе этот вопрос должен решиться.

В акимате Актюбинской области сообщили, что запас лекарств в регионе с каждым днем уменьшается. Вопрос будут решать вместе с Минздравом, передает zakon.kz.

В акимате сообщили, что в области есть проблемы с обеспечением лекарствами из-за высокого на них спроса.

В наших лечебных учреждениях пока есть запас препаратов. Но с каждым днем запас уменьшается. (...) Буквально сегодня мы провели совещание под руководством первого заместителя акима области с фармкомпаниями, представителями СК-Фармации по Актюбинской области и приняли такое решение: ежемесячно у нас есть заявки от лечебных учреждений, которым мы поставляем (лекарства - ред.). За май, июнь мы получили заявки, теперь те заявки, которые мы даем на август, сентябрь передвигают назад, - сказали в акимате.

На следующей неделе этот вопрос должен решиться. Власти региона уже ведут переговоры с Минздравом.

Со стороны правительства будет оказана всесторонняя помощь в плане того, чтобы нашим фармкомпаниям без очереди, побыстрее помогли заключить договора на определенные препараты и чтобы со следующей недели максимально насытили рынок необходимой лекарственными препаратами, - добавили.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!