Названа зарплата госслужащих Казахстана по регионам

За год их оклад вырос на 20%.

Среднемесячная заработная плата сотрудников сферы госуправления, обороны и обязательного соцобеспечения в первом квартале 2020 года достигла 161,5 тыс. тенге - на 20,4% больше, чем в соответствующем периоде 2019-го, передает zakon.kz со ссылкой на ranking.kz.

В то же время, реальный рост зарплат в секторе составил 13,6%.

Наибольшую заработную плату сотрудники этой сферы получают в столице: 254,2 тыс. тенге — на 18,1% больше, чем годом ранее. На второй строчке расположился Алматы со среднемесячной зарплатой 184,6 тыс. тенге, плюс 28,4%. Замыкает ТОП-3 регионов Кызылординская область: 172,7 тыс. тенге — на 14,4% больше, чем в первом квартале 2019 года.

Добавим, что в первом квартале текущего года численность занятых в сфере государственного управления, обороны и обязательного социального обеспечения составила 494,4 тыс. чел. — на 0,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В разрезе регионов наибольшая численность занятых пришлась на Алматинскую область: 74,3 тыс. чел. — на 4,7% больше, чем годом ранее. В тройку ведущих по этому показателю регионов также вошли Восточно-Казахстанская область (46,1 тыс. чел.) и столица (41,8 тыс. чел.)

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