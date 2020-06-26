Дату возобновления футзальных матчей назвали в Казахстане. Что с КПЛ?

Зато не известно о возобновлении игр в чемпионате страны по футболу.

Казахстанская Федерация Футбола объявила о дате возобновления чемпионата Казахстана по футзалу, но до сих пор не понятно, когда в нашей стране вернется большой футбол, передает zakon.kz.

На официальном сайте мини-футбольного клуба "Кайрат" говорится о том, что рестарт сезона 2019-20 по футзалу отложен до 1 августа 2020 года.

С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости короновирусной инфекции, на основании письма Министерства культуры и спорта, руководством КФФ, принято решение предварительно возобновить ЧРК по футзалу 01 августа 2020 года, - говорится в заявлении федерации.

В то же время данные о возобновлении матчей сезона-2020 в Казахстанской футбольной премьер-лиге (КПЛ) до сих пор противоречивые. Одно СМИ выдало информацию о том, что рестарт КПЛ на основании того же письма от министерства отложен до 1 августа. Но в то же время, известный журналист Айдын Кожахмет в своем Telegram-канале сообщил, что матчи национального первенства по футболу начнутся 1 июля, якобы судьи и инспекторы на матчи уже назначены. Более того, Председатель наблюдательного совета ФК "Кайрат" Кайрат Боранбаев недавно заявил, что все матчи КПЛ можно временно проводить в Алматы по примеру новой модели финальной части Лиги чемпионов УЕФА, поскольку многие казахстанские клубы все равно проводят сборы здесь, а матчи пройдут без зрителей.

Сами Казахстанская федерация футбола (КФФ) и ПФЛК никак не комментируют информацию и до сих пор не известно, начнется ли КПЛ 1 июля, или как и в футзале, будет ждать августа.

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