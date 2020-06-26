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Сразу семь человек умерли от коронавируса в Нур-Султане

Итого по Казахстану 147 летальных случаев.

Фото : 24.kz26 июня 2020, 11:31

Зарегистрированы 7 случаев летального исхода от коронавируса в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы Минздрава, это мужчины 1961, 1941, 1959, 1946 и 1951 годов рождения, женщины 1971 и 1958 годов рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 147 летальных случаев.


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