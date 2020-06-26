Как планируют возвращать средства за билеты компании Bek Air

Сейчас у компании отозвали лицензии, а все их активы поставлены на арест. Теперь готовится вторая волна исков по потребителям.

Совместно с судоисполнителями прорабатывается механизм возврата средств за купленные билеты компании Bek Air, сообщил в ходе онлайн диалога в Antikor Ortalygy руководитель Департамента по защите прав потребителей города Нур-Султан Аскар Абишев, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодня Турксибский суд поддержал Комитет по защите прав потребителей по поданным искам. Сейчас у компании Bek Air отозвали все лицензии, которые они имели, все их активы поставлены на арест. Теперь пойдет вторая волна исков по потребителям. Как только суд примет решение мы начнем взыскивать в пользу потребителей. Сейчас с судоисполнителями прорабатывается механизм возврата, так как у них есть активы, есть самолеты и средства в банковских счетах, — сообщил Абишев.

По его словам, сам судебный процесс может продлиться до конца этого года.

По срокам сейчас точно говорить не могу, потому что есть различные процедуры. Мы можем выиграть суд, а они могут подать на апелляцию. Это все может затянутся примерно до конца года. По сумме долга я информацией не владею, а по количеству людей точной статистики нет, но сумма долга очень большая, более 100 млн тенге, — добавил глава департамента.

22 июня сообщалось, что в Комитет по защите прав потребителей министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (КЗПП) продолжают поступать обращения от клиентов авиакомпании АО Bek Air, купивших билеты на отмененные затем рейсы.

Уже после судебного процесса, который КЗПП выиграл 17 июня, к сегодняшнему дню поступило еще порядка 20 заявлений о нарушенных правах потребителя и представления в связи с этим интересов в суде.

В ведомстве напоминили, что для представления интересов в суде потребителям необходимо направить в КЗПП заявление установленной формы, которую можно скачать на сайте по ссылке.



Заявления принимаются через:

- портал электронного правительства

- телеграмм - бот kzpp_bot.



Вместе с заявлением необходимо также приложить:

- копии документов, удостоверяющих личность (удостоверение личности, паспорт, свидетельство о рождении);

- копии документов, подтверждающих оплату (фискальный чек и т.п.);

- копию билета;

- сведения о банковских реквизитах заявителя (банковская выписка);

- документы, подтверждающие, что ранее потребитель уже обращался в Bek Air по данному вопросу (копии, скрины и др.).

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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