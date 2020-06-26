Казахстан возобновляет рейсы в Венгрию, Индию, Германию, Чехию и Малайзию

Для пассажиров, прибывающих из этих стран, никаких ограничений нет.

Расширен перечень стран, с которыми Казахстан возобновляет регулярные авиарейсы. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов, передает корреспондент zakon.kz.

К странам первой категории дополнительно отнесены Венгрия, Индия, Германия, Чехия, Малайзия. Для пассажиров, прибывающих из стран первой категории ограничений нет. Следует отметить, что ранее в первую категорию были включены КНР, Южная Корея, Япония, Грузия и Таиланд, - сообщил Садвакас Байгабулов на брифинге в СЦК.

В страны второй категории включили Египет, Украину, Польшу, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. Пассажиры, прибывающие из этих стран, должны иметь при себе справку об отрицательном тесте на коронавирусную инфекцию. В случае, если справки нет, вручается уведомление о прохождении ПЦР-анализа в течение 48 часов или же 14-дневный домашний карантин.

К третьей категории отнесены страны, которые не вошли в первую и вторую категорию. Здесь регулярные авиарейсы запрещены, - уточнил главный санврач на транспорте.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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