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Госграницу с Россией пока открывать не планируют

Воспользоваться личным автотранспортом и выезжать, не входя в перечень исключений, не представляется возможным.

Фото : mordovmedia.ru26 июня 2020, 13:01

Полковник, заместитель начальника департамента пограничного контроля ПС КНБ РК Олег Фисенко на брифинге в СЦК рассказал, что пока что государственная граница с Российской Федерацией остается закрытой, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодня этот вопрос будет решаться поэтапно. Пока с Россией государственная граница остается закрытой и воспользоваться личным автотранспортом и выезжать, не входя в перечень исключений, предусмотренных порядком пересечения границы на период карантинных ограничений, не представляется возможным, - сказал Фисенко.

Касательно возобновления авиасообщения с Российской Федерацией, то здесь также вопрос будет рассматриваться исходя из "ситуации в России по коронавирусной инфекции".

Все международные авиарейсы рассматриваются и принимаются решения поэтапно. По мере стабилизации ситуации в России по коронавирусной инфекции будет рассматриваться вопрос о возобновлении международных авиарейсов с учетом симметричных решений, - добавил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

Оксана Скибан. Нур-Султан


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