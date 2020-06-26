Казахстанцы могут выезжать за границу любым транспортом

Несовершеннолетние лица, могут пересечь границу для воссоединения с семьей только в сопровождении родителей.

Казахстанцы могут выезжать за границу любым доступным транспортом. Об этом во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал заместитель начальника Департамента пограничного контроля ПС КНБ РК Олег Фисенко, передает корреспондент zakon.kz.

В Казахстане продолжают действовать ограничения. На данный момент казахстанцы могут использовать любой доступный транспорт для пересечения границы и возвратиться в страну. Иностранцы – выехать из Казахстана, - сообщил он.

В частности, если казахстанцы хотят воссоединиться с близкими родственниками, которые проживают в России, они беспрепятственно могут это сделать.

Несовершеннолетние лица, могут пересечь границу для воссоединения с семьей только в сопровождении родителей, - добавил он.

Кроме того, представитель КНБ РК отметил, что при пересечении границы необходимо иметь на руках документы, мотивирующие выезд гражданина из страны. Потому-как, может встать вопрос при перенесении границ других государств. Ведь даже если пограничники выпустят казахстанца из страны, не факт, что его впустят в другую.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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