Марат Шоранов назначен первым вице-министром здравоохранения

Ранее он был заместителем председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования".

Постановлением Правительства РК Шоранов Марат Едигеевич назначен на должность первого вице-министра здравоохранения РК, сообщает zakon.kz.

Марат Шоранов родился в 1975 году в Алматы.

Окончил Казахский государственный медицинский университет, аспирантуру в Научном центре урологии им. академика Б.У. Джарбусынова, Школу общественного здравоохранения им. Роллинса в университете Эмори.

В разные годы работал младшим научным сотрудником, научным сотрудником Научного центра урологии им. академика Б.У. Джарбусынова, научным сотрудником КАЗнИИ радиационной медицины и экологии в г. Семей, старшим научным сотрудником научно-исследовательской лаборатории высшей школы общественного здравоохранения.

С 2006 по 2008 гг. работал заведующим инновационного отдела, исполняющим обязанности заместителя директора, заместителем директора Научного центра урологии имени академика Б.У. Джарбусынова.

В 2008-2009 гг. — директор Института развития здравоохранения Министерства здравоохранения РК.

В 2010-2011 гг. — менеджер по проектам клиники университета Эмори в США.

В 2012-2013 гг. — руководитель центра экономических исследований, заместитель генерального директора Республиканского центра развития здравоохранения Министерства здравоохранения.

В 2013-2017 гг. работал на руководящих должностях в Министерстве здравоохранения, Министерстве здравоохранения и социального развития, АО "Национальный медицинский холдинг", корпоративном фонде "University Medical Center".

В 2017-2019 гг. — исполняющий обязанности руководителя, руководитель управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области.

В 2019 году занимал должность руководителя управления общественного здравоохранения г. Нур-Султан.

С сентября 2019 года до настоящего времени был заместителем председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования".

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