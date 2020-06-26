Испания начинает платить безработным пожизненную ренту

Нововведение может не только отрицательно сказаться на и без того проблемном бюджете страны, но и лишить неимущих стимула к труду.

Испания начинает с 26 июня выплачивать своим "живущим в бедности" неработающим гражданам в возрасте от 23 до 65 лет, а также проживающим в стране иностранцам минимальную жизненную ренту, передает zakon.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Размер платы составляет 462 евро в месяц, к которым добавляется по 139 евро на каждого члена семьи. При этом общая сумма выплаты на семью не может превышать 1015 евро.

По утверждению властей, пользоваться новыми выплатами, на которые ежегодно пойдет более 3 млрд евро, будут 2,3 млн неимущих. Все население Испании - 47 млн человек.

Между тем многие наблюдатели утверждают, что нововведение может не только отрицательно сказаться на и без того проблемном бюджете страны, но и лишить неимущих стимула к труду.

По мнению профессора Лопеса Альгеро, введение минимальной ренты может лишить многих испанцев стимула к труду. Так, лица с невысоким заработком могут уйти с официального рынка труда. Ведь им будет выгоднее получать минимальную ренту, вообще не работая, или работать неофициально, при этом получая ренту не платя налоги.

На введении вылпат настояла входящая в правящую коалицию левопопулистская партия "Подемос".

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