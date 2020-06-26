На 2 года осужден за взятку начальник ж/д станции в ВКО

Осужден с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Осужден начальник станции "Жангиз-Тобе" в ВКО, сообщает zakon.kz.

Его осудили за получение путем мошенничества и подстрекательства 200 тыс. тенге от подчиненного за увольнение с работы.





Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции области окончено производством уголовное дело в отношении начальника станции "Жангиз-Тобе" филиала АО "КТЖ-Грузовые перевозки" - "Семейское отделение ГП" Исмурзина К.И. по ст.ст.28 ч.4 - 367 ч.2 (подстрекательство к даче взятки должностным лицам), 190 ч.2 п.3 (мошенничество) УК РК. Исмурзин подозревался в подстрекательстве своего подчиненного - дежурного по железнодорожной станции Есенбаева Е.К. к даче взятки в виде денежных средств в сумме 200 000 тенге должностным лицам инспекции транспортного контроля и мошенничества на указанную сумму якобы за положительное решение вопроса об его увольнении, - говорится в сообщении.

22 июня приговором суда №2 Семея Исмурзин осужден с назначением наказания в виде ограничения свободы сроком на 2 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

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