Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

На 2 года осужден за взятку начальник ж/д станции в ВКО

Осужден с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Фото : ehonews.kz26 июня 2020, 16:18

Осужден начальник станции "Жангиз-Тобе" в ВКО, сообщает zakon.kz.

Его осудили за получение путем мошенничества и подстрекательства 200 тыс. тенге от подчиненного за увольнение с работы.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции области окончено производством уголовное дело в отношении начальника станции "Жангиз-Тобе" филиала АО "КТЖ-Грузовые перевозки" - "Семейское отделение ГП" Исмурзина К.И. по ст.ст.28 ч.4 - 367 ч.2 (подстрекательство к даче взятки должностным лицам), 190 ч.2 п.3 (мошенничество) УК РК. Исмурзин подозревался в подстрекательстве своего подчиненного - дежурного по железнодорожной станции Есенбаева Е.К. к даче взятки в виде денежных средств в сумме 200 000 тенге должностным лицам инспекции транспортного контроля и мошенничества на указанную сумму якобы за положительное решение вопроса об его увольнении, - говорится в сообщении.

22 июня приговором суда №2 Семея Исмурзин осужден с назначением наказания в виде ограничения свободы сроком на 2 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты