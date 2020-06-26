Данияр Есин освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития РК

Он был назначен в июне 2019 года.

Постановлением Правительства РК Есин Данияр Нурашович освобождается от должности вице-министра информации и общественного развития РК согласно поданному заявлению. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает zakon.kz.

Данияр Есин родился в 1981 году в Карагандинской области. Окончил Академию финансовой полиции РК, Казахстанско-Российский Университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Трудовую деятельность начал в 1998 году. В различные годы работал в Управлении по инвестициям и развитию города Астаны: занимал должности заместителя руководителя, руководителя. В 2016-2018 годы — руководитель Управления по делам религий города Астаны. С марта 2018 по июнь 2019 возглавлял Управление по делам общественного развития города Нур-Султана.

В июне 2019 года был назначен вице-министром информации и общественного развития РК.

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