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Токаев поручил представить дополнительные меры по борьбе с коронавирусом

В частности, задача поставлена перед Минздравом.

Фото : Акорда26 июня 2020, 19:33

Президент Казахстана заявил Касым-Жомарт Токаев, что поручил правительству представить дополнительные меры по стабилизации ситуации с коронавирусом, передает zakon.kz.

Правительству и новому руководству Минздрава поручено на следующей неделе представить дополнительные меры по стабилизации ситуации с коронавирусом, недопущению его дальнейшего распространения, улучшению обслуживания граждан в больницах и поликлиниках, - написал Токаев Twitter.


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