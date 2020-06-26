Токаев поручил представить дополнительные меры по борьбе с коронавирусом

Президент Казахстана заявил Касым-Жомарт Токаев, что поручил правительству представить дополнительные меры по стабилизации ситуации с коронавирусом, передает zakon.kz.

Правительству и новому руководству Минздрава поручено на следующей неделе представить дополнительные меры по стабилизации ситуации с коронавирусом, недопущению его дальнейшего распространения, улучшению обслуживания граждан в больницах и поликлиниках.