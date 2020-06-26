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Шахматы обвинили в расизме из-за первого хода белыми

Гроссмейстер Гарри Каспаров предложил всем, кто так считает, перейти на китайскую игру с первым ходом черными.

Фото : Pixabay26 июня 2020, 20:52

Сиднейская радиостанция Австралийской радиовещательной корпорации назвала шахматы расистским видом спорта, передает zakon.kz со ссылкой на Eurosport.

Радиостанция выразила мнение, что шахматы являются расистским видом спорта из-за того, что белые фигуры ходят первыми.

Многие пользователи сети отметили, что это обвинение абсурдно. Легендарный гроссмейстер Гарри Каспаров на своей странице в Twitter предложил всем, кто считает шахматы расистскими, играть в китайскую игру го, где первый ход за черными.

Поддержал коллегу австралийский шахматист Джон Адамс. Спортсмен удивлен, что тему расизма в шахматах подняли во время всемирного кризиса из-за коронавируса.


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