Чемпионат Казахстана по футболу возобновят 1 июля
Матчи пройдут без зрителей и с ограничением персонала стадиона.
Фото : КФФ26 июня 2020, 21:43
Чемпионат Казахстана по футболу возобновится 1 июля, передает zakon.kz со ссылкой на сайт Казахстанской федерации футбола.
Казахстанская федерация футбола и Профессиональная футбольная лига Казахстана утвердили планируемые сроки рестарта проводимых турниров, - значится в сообщении.
Все матчи чемпионата пройдут без зрителей с ограничением персонала стадионов до технического минимума.
Возобновление первенств РК среди команд Первой и Второй лиги, розыгрыша Кубка Казахстана по футболу, чемпионата РК по футзалу и любительских турниров, а также начало национальных первенств по пляжному и женскому футболу запланированы на срок не ранее 1 августа.
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