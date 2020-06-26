Чемпионат Казахстана по футболу возобновят 1 июля

Матчи пройдут без зрителей и с ограничением персонала стадиона.

Чемпионат Казахстана по футболу возобновится 1 июля, передает zakon.kz со ссылкой на сайт Казахстанской федерации футбола.

Казахстанская федерация футбола и Профессиональная футбольная лига Казахстана утвердили планируемые сроки рестарта проводимых турниров, - значится в сообщении.

Все матчи чемпионата пройдут без зрителей с ограничением персонала стадионов до технического минимума.

Возобновление первенств РК среди команд Первой и Второй лиги, розыгрыша Кубка Казахстана по футболу, чемпионата РК по футзалу и любительских турниров, а также начало национальных первенств по пляжному и женскому футболу запланированы на срок не ранее 1 августа.

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