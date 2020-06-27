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Водитель насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП в Алматы

На месте работают сотрудники дорожной полиции и сотрудники отдела розыска.

Фото : zakon.kz.27 июня 2020, 07:54

В Алматы около 02:00 ночи на 71 разъезде по улице центральная произошел наезд на пешехода, сообщает zakon.kz.

По предварительной версии, мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу в слабоосвещенном месте, где источником света являлись лишь близлежащие дома.

Водитель, двигаясь в западном направлении допустил наезд на мужчину. От удара машины мужчина отлетел на несколько десятков метров.

Со слов очевидца, который стал свидетелем происшествия, водитель Daewoo скрылся с места ДТП по направлению области.

Позже прибывшие на место сотрудники дорожной полиции по фрагментам автомобиля, которые разбросало после удара о пешехода, подтвердили что автомобиль допустивший наезд Daewoo.

Мужчина от полученных травм скончался на месте до прибытия медиков.

На месте работают сотрудники дорожной полиции и сотрудники отдела розыска, которые занимаютя поиском водителя и автомобиля.


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