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Токаев поздравил работников СМИ с профессиональным праздником

Он также отметил, что деятельность СМИ в условиях борьбы против пандемии приобретает особое значение.

Фото : zakon.kz.27 июня 2020, 10:14

Президент РК Касым-Жомарт Токаве поздравил работников СМИ с профессиональным праздником, сообщает zakon.kz.

Президент отметил, что деятельность СМИ в условиях борьбы против пандемии приобретает особое значение.

Поздравляю работников средств массовой информации с профессиональным праздником! Ваша деятельность в условиях глобальной нестабильности, в частности, борьбы против пандемии, приобретает особое значение, - написал он на своей странице в twitter.


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