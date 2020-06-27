Токаев поздравил работников СМИ с профессиональным праздником
Он также отметил, что деятельность СМИ в условиях борьбы против пандемии приобретает особое значение.
Фото : zakon.kz.27 июня 2020, 10:14
Президент РК Касым-Жомарт Токаве поздравил работников СМИ с профессиональным праздником, сообщает zakon.kz.
Президент отметил, что деятельность СМИ в условиях борьбы против пандемии приобретает особое значение.
Поздравляю работников средств массовой информации с профессиональным праздником! Ваша деятельность в условиях глобальной нестабильности, в частности, борьбы против пандемии, приобретает особое значение, - написал он на своей странице в twitter.
Поздравляю работников средств массовой информации с профессиональным праздником! Ваша деятельность в условиях глобальной нестабильности, в частности, борьбы против пандемии, приобретает особое значение.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) June 27, 2020
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