Токаев поздравил работников СМИ с профессиональным праздником

Он также отметил, что деятельность СМИ в условиях борьбы против пандемии приобретает особое значение.

Фото : zakon.kz.

Президент РК Касым-Жомарт Токаве поздравил работников СМИ с профессиональным праздником, сообщает zakon.kz. Президент отметил, что деятельность СМИ в условиях борьбы против пандемии приобретает особое значение. Поздравляю работников средств массовой информации с профессиональным праздником! Ваша деятельность в условиях глобальной нестабильности, в частности, борьбы против пандемии, приобретает особое значение, - написал он на своей странице в twitter. Поздравляю работников средств массовой информации с профессиональным праздником! Ваша деятельность в условиях глобальной нестабильности, в частности, борьбы против пандемии, приобретает особое значение. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) June 27, 2020

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