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Аскар Мамин поздравил работников СМИ с профессиональным праздником

Своим ежедневным трудом вы формируете общественное мнение и нравственные ценности казахстанцев, отметил он.

Фото : primeminister.kz27 июня 2020, 10:42

Премьер-министр РК Аскар Мамин поздравил работников казахстанских средств массовой информации с профессиональным праздником, сообщает zakon.kz.

Поздравление Аскара Мамина было опубликовано на официальном сайте премьер-министра:

Уважаемые работники СМИ, поздравляю вас с профессиональным праздником!

Журналистика — очень интересная и ответственная профессия. Своим ежедневным трудом вы обеспечиваете информированность населения и органов власти о происходящих событиях в стране и за рубежом, формируете общественное мнение и нравственные ценности казахстанцев. Выполняя функцию общественного контроля, способствуете совершенствованию и повышению эффективности работы всех ветвей власти.

В это непростое время вы находитесь в первых рядах борьбы с пандемией коронавируса, своевременно и достоверно информируя общественность о ситуации в стране.

Примите самые искренние слова признательности за ваш самоотверженный труд. Желаю всем работникам казахстанских СМИ крепкого здоровья, успехов и благополучия!


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