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Президент подписал закон, декриминализирующий статью о клевете

Статья из Уголовного кодекса перенесена в Административный.

Фото : toppress.kz27 июня 2020, 11:54

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства", передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Так, статья 130 Уголовного кодекса "Клевета" перешла в Кодекс об административных правонарушениях. Ранее это поручение дал глава государства на заседании Национального совета общественного доверия.

Кроме того, в закон были внесены поправки по оптимизации процессуальных действий судебных исполнителей; дальнейшее внедрения цифровых технологий в систему исполнительного производства; регламентация и улучшение отдельных процедур исполнительного производства.

Усовершенствованы меры контроля за деятельностью частных судебных исполнителей и усиление их ответственности, а также усилены контрольные функции уполномоченного органа и республиканской палаты судебных исполнителей.

Законом повышается прозрачность и доступность системы принудительного исполнения для всех сторон. Также расширяется компетенция частных судебных исполнителей - на них возлагается исполнение актов Международного финансового центра "Астана" на территории страны.


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