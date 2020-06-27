Все свое. Как самим создавать необходимую продукцию

Маски, например, до пандемии завозились из Китая, из России, из Турции.

Иногда бывают ситуации, которые становятся катализатором для очень серьезных изменений. Помните? Еще совсем недавно социальная реклама призывала покупать казахстанское. Акция активно продвигала результаты отечественного производства, которые в магазинах метили специальным символом – KZ.

Однако постепенно пыл угас. Местные предприниматели так и не смогли существенно отвоевать рынок, а покупатель, по привычке, так и не обращает внимания на страну-производителя. Импортозамещение можно сказать, что "захлебнулось". Вспомнить о хорошем начинании заставила пандемия, когда паника (порой беспочвенная) и созданный ею дефицит, как ни странно, стали толчком к реальным действиям. Не во всех сферах народного хозяйства, но по крайней мере в сфере медпроизводства примеры есть.

Маски, например, до пандемии завозились из Китая, из России, из Турции. Это три основных государства, которые нам их поставляли. Объем выпускаемой продукции у нас был очень маленький. Почему? Потому что господствовали на рынке маски других стран, - сказал генеральный директор предприятия, которое выпускает медицинские маски, Марат Маханов.

А вот инновационная техника, которую придумали уже полностью наши конструкторы. Виброаккустический аппарат запатентован, прошел все испытания, доказал полезность, и уже поставлен на поток сборки. Эффективность изобретенной в Казахстане техники подтвердили соседи из России и Узбекистана. Уже больше года туда идут партии высокоточного товара. Созданный для лечения патологий легких, виброаккустический аппарат оказался очень полезным сейчас во время пандемии.

Пациент, с его слов, почувствовал, что ему легче стало дышать, то есть хватает воздуха. Ему начали делать процедуру каждый час. Миновали перевод на интубацию. И после этого еще были другие пациенты, которым так делали коллеги, - рассказал об успешном опыте использования нового аппарата врач-реаниматолог Анатолий Сергеенко.

Пандемия показала, что если захотеть, можно в кратчайшие сроки принимать решения и создавать необходимую продукцию самим. Об этом и не только расскажут корреспонденты "Первого канала "Евразия" в программе "Аналитика". Не пропустите в это воскресенье, 28 июня в 20:00.

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