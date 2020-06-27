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Все свое. Как самим создавать необходимую продукцию

Маски, например, до пандемии завозились из Китая, из России, из Турции.

Фото : 1tv.kz27 июня 2020, 19:48

Иногда бывают ситуации, которые становятся катализатором для очень серьезных изменений. Помните? Еще совсем недавно социальная реклама призывала покупать казахстанское. Акция активно продвигала результаты отечественного производства, которые в магазинах метили специальным символом – KZ.

Однако постепенно пыл угас. Местные предприниматели так и не смогли существенно отвоевать рынок, а покупатель, по привычке, так и не обращает внимания на страну-производителя. Импортозамещение можно сказать, что "захлебнулось". Вспомнить о хорошем начинании заставила пандемия, когда паника (порой беспочвенная) и созданный ею дефицит, как ни странно, стали толчком к реальным действиям. Не во всех сферах народного хозяйства, но по крайней мере в сфере медпроизводства примеры есть.

Маски, например, до пандемии завозились из Китая, из России, из Турции. Это три основных государства, которые нам их поставляли. Объем выпускаемой продукции у нас был очень маленький. Почему? Потому что господствовали на рынке маски других стран, - сказал генеральный директор предприятия, которое выпускает медицинские маски, Марат Маханов.

А вот инновационная техника, которую придумали уже полностью наши конструкторы. Виброаккустический аппарат запатентован, прошел все испытания, доказал полезность, и уже поставлен на поток сборки. Эффективность изобретенной в Казахстане техники подтвердили соседи из России и Узбекистана. Уже больше года туда идут партии высокоточного товара. Созданный для лечения патологий легких, виброаккустический аппарат оказался очень полезным сейчас во время пандемии.

Пациент, с его слов, почувствовал, что ему легче стало дышать, то есть хватает воздуха. Ему начали делать процедуру каждый час. Миновали перевод на интубацию. И после этого еще были другие пациенты, которым так делали коллеги, - рассказал об успешном опыте использования нового аппарата врач-реаниматолог Анатолий Сергеенко.

Пандемия показала, что если захотеть, можно в кратчайшие сроки принимать решения и создавать необходимую продукцию самим. Об этом и не только расскажут корреспонденты "Первого канала "Евразия" в программе "Аналитика". Не пропустите в это воскресенье, 28 июня в 20:00.


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