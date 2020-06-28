В одном из заведений Алматы устроили свадебный банкет: владелец заведения наказан

Мероприятие было прекращено досрочно.

27 июня мобильная группа обнаружила объект, в котором проводился свадебный банкет на 100 человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Прекратить досрочно свадебное торжество пришлось членам мобильной группы. В состав группы вошли представители районного акимата, Управления контроля качества и безопасности товаров и услуг и Управления полиции.

Той на 100 человек устроили в кафе "Достлук" в микрорайоне Нуршашкан. Владельца данного кафе наказали. В отношении него составлен административный протокол, а мероприятие было прекращено досрочно.

Нужно отметить, что в Алматы за нарушение требований санитарных норм и введенных ограничительных мер предусмотрена персональная ответственность.

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