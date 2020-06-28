Ученые рассказали о многолетних последствиях коронавируса для организма

Воспаление легких – только первая стадия.

Негативные последствие COVID-19 затрагивают не только органы дыхания и могут беспокоить человека долгие годы, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

К таким вывода пришли ученые из разных исследовательских центров США, 27 июня сообщило агентство Reuters.

Это сначала мы думали, что это респираторное заболевание. И мы даже подумать не могли, что воспаление легких - только первая стадия, - сказал кардиолог Эрик Тополь из института в калифорнийской La Jolla.

По его наблюдениям, помимо последствий для легких, тяжелая форма COVID-19 может приводить к плохой свертываемости крови, сильными головным болям и головокружениям.

Кардиолог Садия Хан из Чикаго пояснила, что поначалу врачей больше волновало то, как переносят заражение люди с хроническими заболеваниями, поступившие в госпитали. Теперь же, по его словам, необходимо понять, как скажется перенесенный COVID-19 на организме тех, кто переболел дома.

Заместитель главы американского центра по контролю заболеваемости Джей Батлер отметил, что в 10% случаях симптомы коронавирусной инфекции остаются даже после получения отрицательного теста.

Он также добавил, что неизвестно, сколько могут длится негативные последствия перенесенного заболевания.

Многие жалуются на усталость, одышку. И очень сложно сказать, сколько все это у них продлится, - признал Батлер.

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