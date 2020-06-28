Число зараженных коронавирусом достигло 10 миллионов человек
Умерли 499 124 человека. Выздоровели 5 065 869.
Фото : zakon.kz28 июня 2020, 16:55
Число зараженных коронавирусом в мире преодолело отметку в 10 миллионов человек, передает zakon.kz со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.
На момент написания заметки, количество подтвержденных случаев составило 10 001 527. Умерли 499 124 человека. Выздоровели 5 065 869.
На первом месте по количеству заболевших находятся США с 2 510 323 случаями. В Бразилии 1 313 667 случаев, в России - 633 542 случая.
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