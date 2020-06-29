Нацбанк переехал в Нур-Султан
Он будет находится на пр. Мәңгілік Ел, 57А.
Фото : total.kz29 июня 2020, 09:26
Национальный банк переехал в Нур-Султан, сообщает zakon.kz.
В соответствии с Указом Президента РК К.К.Токаева №304 от 10 апреля 2020 года передислокация Национального Банка Казахстана осуществлена до 1 июля 2020 года, - сообщили в пресс-службе финрегулятора.
Национальный Банк расположился по новому юридическому адресу: г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, 57А.
По поручению главы государства в финансовом центре Казахстана – в городе Алматы по адресу улица Айтеке би, 67 открыто постоянное представительство Национального Банка. Его руководителем назначена заместитель председателя Национального Банка Д.Галиева.
Представительство НБРК продолжит тесное взаимодействие с Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка, Ассоциацией финансистов Казахстана, субъектами финансового рынка и международными финансовыми институтами.
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