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Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле

Помимо 8 стандартных выходных в субботу и воскресенье мы будем отдыхать еще 2 дня.

Фото : elgezit.kg29 июня 2020, 09:30

В июле 2020 года казахстанцев ожидает два праздничных дня, сообщает zakon.kz.

Так, 6 июля жители республики будут праздновать День Столицы, который выпадает на понедельник и является выходным днем.

Кроме того, в этом году первый день Курбан-айта приходится на 31 июля (пятница).

Таким образом, помимо 8 стандартных выходных в субботу и воскресенье мы будем отдыхать еще 2 дня.

Рабочая неделя при 5-дневке составит 21 день.


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