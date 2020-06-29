Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле
Помимо 8 стандартных выходных в субботу и воскресенье мы будем отдыхать еще 2 дня.
Фото : elgezit.kg29 июня 2020, 09:30
В июле 2020 года казахстанцев ожидает два праздничных дня, сообщает zakon.kz.
Так, 6 июля жители республики будут праздновать День Столицы, который выпадает на понедельник и является выходным днем.
Кроме того, в этом году первый день Курбан-айта приходится на 31 июля (пятница).
Таким образом, помимо 8 стандартных выходных в субботу и воскресенье мы будем отдыхать еще 2 дня.
Рабочая неделя при 5-дневке составит 21 день.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5029685-6ccbccc21d0fd92330aa1567f5da2bef
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...