Двое в масках и с игрушечным пистолетом напали на жителя Шымкента

Они отобрали у него сумку, где находилось около 700 000 тенге.

Дерзкое разбойное нападение совершено в Туркестанской области. Одного из налетчиков уже удалось задержать, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, нападение было совершено среди белого дня в Сарыагашском районе. Жертвой преступников стал житель Шымкента. По словам мужчины на него напали двое неизвестных в медицинских масках, когда он садился в свою ГАЗель. Угрожая предметом похожим на пистолет они отобрали у него сумку, где находилось около 700 000 тенге и скрылись на своей автомашине. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР Сарыагашского РОП по ст.192 УК РК (Разбой).

Для розыска дерзких налетчиков в полиции создали специальную оперативно-следственную группу. На помощь районным полицейским прибыла группа оперативников из областного департамента полиции.

В течение недели полицейские опрашивали очевидцев, изучали видеозаписи с камер наблюдения. В результате была установлена автомашина, на которой предположительно скрылись подозреваемые. Правда впоследствии оказалось, что госномер на ней был подложный.

Тем не менее, полицейские смогли установить личность одного из подозреваемых и задержать его в одной из съемных квартир в Шымкенте. Им оказался трижды судимый житель города. Похищенные деньги он успел потратить на личные нужды. Также установлено, что подозреваемый угрожал потерпевшему игрушечным пистолетом.

Сейчас задержанный находится под стражей. Принимаются меры по задержанию второго участника разбойного нападения.

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