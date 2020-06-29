Два новых телеканала запустят в Казахстане
Один из телепроектов - "Абай ТВ" - начнет трансляции уже 30 июня.
Фото : publicdomainpictures.net29 июня 2020, 11:30
Два новых государственных телеканала запустят в Казахстане. Об этом сообщила министр информации и общественного развития Аида Балаева во время отчетной встречи перед населением, передает корреспондент zakon.kz.
Телепроекты планируют запустить уже в 2020 году.
Телеканал "Абай ТВ" запускаем буквально завтра - 30 июня. Он будет входить в телесемейство ТРК "Казахстан" и станет новым нишевым каналом, посвященным богатству и наследию отечественной культуры, - сообщила Аида Балаева.
Второй телепроект - канал "Аль-Фараби" - запустят на базе Агентства "Хабар" к началу учебного года.
Канал "Аль-Фараби" станет новой образовательно-просветительской телевизионной платформой с детской и подростковой аудиторией в возрасте от шести до 18 лет. Актуальность такого канала особенно проявилась в условиях пандемии, - добавила министр.
Кроме того, в целях качественного информирования населения о деятельности государственных органов в 2020 году появится Единый портал государственных СМИ.
Тамила Языкова, Нур-Султан
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5029715-96039a84526d5787c82873b37695f39d
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...