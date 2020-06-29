Два новых телеканала запустят в Казахстане

Один из телепроектов - "Абай ТВ" - начнет трансляции уже 30 июня.

Два новых государственных телеканала запустят в Казахстане. Об этом сообщила министр информации и общественного развития Аида Балаева во время отчетной встречи перед населением, передает корреспондент zakon.kz.

Телепроекты планируют запустить уже в 2020 году.

Телеканал "Абай ТВ" запускаем буквально завтра - 30 июня. Он будет входить в телесемейство ТРК "Казахстан" и станет новым нишевым каналом, посвященным богатству и наследию отечественной культуры, - сообщила Аида Балаева.

Второй телепроект - канал "Аль-Фараби" - запустят на базе Агентства "Хабар" к началу учебного года.

Канал "Аль-Фараби" станет новой образовательно-просветительской телевизионной платформой с детской и подростковой аудиторией в возрасте от шести до 18 лет. Актуальность такого канала особенно проявилась в условиях пандемии, - добавила министр.

Кроме того, в целях качественного информирования населения о деятельности государственных органов в 2020 году появится Единый портал государственных СМИ.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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